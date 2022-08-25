اليوم السابع
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نقابة المحامين بالعريش تستعد للافتتاح بعد تطويرها الأسبوع المقبل

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:36 م
نقابة المحامين بالعريش تستعد للافتتاح بعد تطويرها الأسبوع المقبل خلال اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين

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تستعد محافظة شمال سيناء لافتتاح مبنى نقابة المحامين بالعريش بعد تطويره ورفع كفاءته، وأعلنت محافظة شمال سيناء إنه التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مع وفد المحامين بشمال سيناء برئاسة ممدوح العيادى نقيب المحامين في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، وبحضور أعضاء مجلس النقابة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مطالب المحامين بشمال سيناء، وأكد المحافظ على دعم تلك المطالب، ودعم النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء .

ومن جانبه أعلن ممدوح العيادى نقيب المحامين، أن مبنى النقابة بعد تطويره ورفع كفاءته تكلف مبلغ 600 ألف جنيها، ويضم "مكاتب إدارية وغرفة الأعضاء، قاعة اجتماعات مكيفة وقاعة أفراح وصالة جيم"، وسيتم الافتتاح خلال الأسبوع المقبل.


شمال سيناء

نقابة المحامين

العريش



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