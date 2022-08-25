اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 09:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: الفضاء الاقتصادي والاجتماعي الموحد لروسيا وبيلاروسيا أفضل رد على العقوبات الغربية

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:00 م
موسكو: الفضاء الاقتصادي والاجتماعي الموحد لروسيا وبيلاروسيا أفضل رد على العقوبات الغربية ميشوستين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الفضاء الاقتصادي والاجتماعي الموحد في إطار اتحاد روسيا وبيلاروسيا، سيمثل أفضل رد على العقوبات الغربية ضد البلدين الشقيقين، وفقا لروسيا اليوم.

قال رئيس الوزراء الروسي،: نحن مهتمون بالارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد وتشكيل فضاء اقتصادي واجتماعي موحد بين البلدين. سيمثل ذلك أفضل رد على العقوبات غير القانونية التي يتم فرضها ضدنا، والغرب اليوم يزيد من ضغط العقوبات على بلدينا، وتسعى الدول غير الصديقة إلى عزلنا عن سلاسل التوريد والنظام المالي الدولي وكسر روابط الإنتاج، وفي نهاية المطاف، تكدير حياة مواطنينا.

وأوضح رئيس الوزراء الروسي، أنه في ظل هذه الظروف، تقترح موسكو "اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الأمن الاقتصادي والسيادة التكنولوجية لروسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى نمو شحن الصادرات البيلاروسية عبر أراضي روسيا، كما نقل ميشوستين أطيب تمنيات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة