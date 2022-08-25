موسكو: الفضاء الاقتصادي والاجتماعي الموحد لروسيا وبيلاروسيا أفضل رد على العقوبات الغربية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الفضاء الاقتصادي والاجتماعي الموحد في إطار اتحاد روسيا وبيلاروسيا، سيمثل أفضل رد على العقوبات الغربية ضد البلدين الشقيقين، وفقا لروسيا اليوم.

قال رئيس الوزراء الروسي،: نحن مهتمون بالارتقاء بتعاوننا إلى مستوى جديد وتشكيل فضاء اقتصادي واجتماعي موحد بين البلدين. سيمثل ذلك أفضل رد على العقوبات غير القانونية التي يتم فرضها ضدنا، والغرب اليوم يزيد من ضغط العقوبات على بلدينا، وتسعى الدول غير الصديقة إلى عزلنا عن سلاسل التوريد والنظام المالي الدولي وكسر روابط الإنتاج، وفي نهاية المطاف، تكدير حياة مواطنينا.

وأوضح رئيس الوزراء الروسي، أنه في ظل هذه الظروف، تقترح موسكو "اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الأمن الاقتصادي والسيادة التكنولوجية لروسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى نمو شحن الصادرات البيلاروسية عبر أراضي روسيا، كما نقل ميشوستين أطيب تمنيات الرئيس فلاديمير بوتين، إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.