اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 03:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مندوب روسيا منتقدا الأمم المتحدة: سفينة حبوب واحدة فقط من 34 وصلت من أوكرانيا إلى إفريقيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:55 ص
مندوب روسيا منتقدا الأمم المتحدة: سفينة حبوب واحدة فقط من 34 وصلت من أوكرانيا إلى إفريقيا مندوب روسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سفينة حبوب واحدة من أصل 34اتجهت من أوكرانيا إلى إفريقيا وهذا لا يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة لمكافحة الجوع في البلدان المحتاجة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن مبادرة البحر الأسود التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة تعتبر نوعا ما "قصة نجاح"، خاصة فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا دون عوائق ولكن هناك أشياء مثيرة للقلق هنا أيضا، حيث أنه خلال أربعة أسابيع من عمليات التصدير، ومن أصل 34 سفينة حبوب، ذهبت سفينة واحدة فقط إلى إفريقيا.

وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن هذا لا يتناسب مع الأهداف المعلنة في البداية لمكافحة الجوع في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الحبوب، مشيرا إلى أن أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي قال فيها إن "تصدير الحبوب وانخفاض الأسعار في أسواق الغذاء العالمية لن يغيث البلدان المحتاجة التي لا تزال غير قادرة على شرائها" تثير العديد من التساؤلات.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة