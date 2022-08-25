مندوب روسيا منتقدا الأمم المتحدة: سفينة حبوب واحدة فقط من 34 وصلت من أوكرانيا إلى إفريقيا

كتب أحمد عرفة

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سفينة حبوب واحدة من أصل 34اتجهت من أوكرانيا إلى إفريقيا وهذا لا يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة لمكافحة الجوع في البلدان المحتاجة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن مبادرة البحر الأسود التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة تعتبر نوعا ما "قصة نجاح"، خاصة فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا دون عوائق ولكن هناك أشياء مثيرة للقلق هنا أيضا، حيث أنه خلال أربعة أسابيع من عمليات التصدير، ومن أصل 34 سفينة حبوب، ذهبت سفينة واحدة فقط إلى إفريقيا.

وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن هذا لا يتناسب مع الأهداف المعلنة في البداية لمكافحة الجوع في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الحبوب، مشيرا إلى أن أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي قال فيها إن "تصدير الحبوب وانخفاض الأسعار في أسواق الغذاء العالمية لن يغيث البلدان المحتاجة التي لا تزال غير قادرة على شرائها" تثير العديد من التساؤلات.