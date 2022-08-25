مصرع شخصين وإصابة ثالث فى انقلاب سيارة ملاكى على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شخصين مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية، كما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بوصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع كلا من حمدى مرزوق حافظ 49 عاما مقيم المنوفية وأحمد عمر أحمد 18عاما مقيم نفس العنوان وإصابة الطفل يحيى عمر أحمد 12 عاما مقيم نفس العنوان ومصاب غيبوبة وكدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية بينما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه ورعايته طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن المتوفين.