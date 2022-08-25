مدير صندوق مكافحة الإدمان ورئيس جامعة حلوان يشاركان في إجراء مقابلات الطلاب المتطوعين للتوعية بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

شارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور حسام الرفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان في إجراء المقابلات لـ 250 طالب وطالبة من كليات الجامعة من إجمالي 365 طالب وطالبة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، بحضور الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة حيث يتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميدانى ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية ويصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا الى ما يقرب من 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وفى اطار الحرص على استثمار طاقات الشباب فى تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

ونقل "عثمان" تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مؤكدا حرصها على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب فى تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان وأنه سيتم تنظيم معسكر تدريبى لإعداد القيادات التطوعية للطلاب ممن اجتازوا اختبار المقابلات وسيتم تدريبهم على كيفية تنفيذ البرامج التوعوية تحت إشراف المتخصصين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على التقاء الطلاب الجدد من الشباب والفتيات عقب إجراء المقابلات لهم ، مؤكدا على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت اقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة .

وأوضح " عثمان " أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق