اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محمد بن سلمان يطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمرا

الخميس، 25 أغسطس 2022 08:00 ص
محمد بن سلمان يطلق مشروعا لتيسير استضافة 30 مليون معتمرا ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وكالات

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أعلن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان انطلاق أعمال البنية التحتية لمشروع "رؤية المدينة" في منطقة شرق المسجد النبوى الشريف، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وفي التفاصيل، دشن ولي العهد السعودي بدء هذا المشروع "الذي تطوره وتنفذه شركة رؤى المدينة القابضة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعنى بالتطوير العقاري في المدينة المنورة، حيث يأتي المشروع تفعيلاً لجهود الصندوق الهادفة لتطوي القطاعات الواعدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030".

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن محمد بن سلمان أن هذا المشروع "يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 وسيتم تنفيذه على أعلى المعايير العالمية، ما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية".

وأوضح ولي العهد السعودي في هذا السياق "أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع، حيث يستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، إذ سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع".

وبشأن مميزات هذا المشروع الخدمي الخاص بمناسك العمرة، أفيد بأنه صُمم "وفق أعلى المعايير العالمية؛ بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل وتشمل 9 محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومسار للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض، وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي، بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك توفير العديد من فرص العمل".


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