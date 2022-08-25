محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة الكهرباء برئاسة نائب الوزير

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،بمكتبه مساء أمس الأربعاء، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، علي رأس وفد ضم الدكتور أحمد مهينة رئيس الإدارة المركزية لتطوير الٱداء والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة ، والمهندس سامي ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وعدداً من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء تم استعراض تطورات الأعمال ومتابعة كافة الاستعدادات المتعلقة بعملية تأمين التغذية الكهربائية للمدينة الاستراتيجية وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من رفع كفاءة وخطط للشبكة الكهربائية بمدينة شرم الشيخ.
حضر اللقاء اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس عيسى متولي مديرالمرافق بالمحافظة، وعلي عمارة مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وبعد اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لقاعة المؤتمرات المقرر انعقاد جلسات المؤتمر فيها ، كما تم أيضا متابعة التجهيزات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لاستقبال ذلك الحدث العالمى الذى يعقد للمرة الأولى بالشرق الأوسط..
فى سياق أخر قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاربعاء، بجولة تفقدية ليلية تفقد فيها منطقة الشاليهات بمطلع هضبة ام السيد، وشارع البحر ، والنصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ، ومحطة تموين السيارات وميدان مصر للبترول بالهضبة بشرم الشيخ يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وجه المحافظ خلال الجولة بإقامة متنزه بشارع البحر بالهضبة يطل علي خليج العقبة متنفساً لاهالي شرم الشيخ وزائريها بالمجان بعد تزويده بالمظلات والمقاعد والانارة والمساحات الخضراء وأحواض الزهور.
كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال رفع كفاءة النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية بشرم الشيخ، ووجه بزيادة احواض الزهور والاهتمام بالانارة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.
وخلال الجولة تفقد المحافظ ميدان مصر للبترول ووجه بزيادة المساحات الخضراء وإعادة رفع كفائته، كما تفقد المحافظ ومرافقيه محطة مصر للبترول ومدى جاهزيتها لاستقبال الوفود بعد تطويرها لتصبح محطة شاملة للشحن بالغاز الطبيعي والكهرباء للسيارات التي تعمل بالكهرباء.
وذلك في اطار الجولات الميدانية المستمرة للوقوف علي معدلات ونسب التنفيذ وتذليل العقبات أمام المشروعات الجارية بالمدينة استعدادا لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.
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