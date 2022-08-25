محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة الكهرباء برئاسة نائب الوزير

جنوب سيناء _فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،بمكتبه مساء أمس الأربعاء، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، علي رأس وفد ضم الدكتور أحمد مهينة رئيس الإدارة المركزية لتطوير الٱداء والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة ، والمهندس سامي ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وعدداً من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض تطورات الأعمال ومتابعة كافة الاستعدادات المتعلقة بعملية تأمين التغذية الكهربائية للمدينة الاستراتيجية وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من رفع كفاءة وخطط للشبكة الكهربائية بمدينة شرم الشيخ.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس عيسى متولي مديرالمرافق بالمحافظة، وعلي عمارة مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبعد اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لقاعة المؤتمرات المقرر انعقاد جلسات المؤتمر فيها ، كما تم أيضا متابعة التجهيزات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لاستقبال ذلك الحدث العالمى الذى يعقد للمرة الأولى بالشرق الأوسط..