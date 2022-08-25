محافظ المنيا يوجه بفحص شكوى أهالى قرية المحرص بملوى لتضررهم من جودة المياه

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة ملوي ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بالمنيا، بفحص شكوى أهالي قرية المحرص بمركز ملوي لتضررهم من جودة المياه والعمل على إيجاد حلول بديلة لها.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ المنيا، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قري مركز ملوي، حيث التقى المحافظ بعدد من أهالي قرية المحرص، وعلى الفور تم إصدار تعليمات من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بالمنيا، بتوفير مصدر مياه بديل للقرية واتخاذ اللازم، وذلك من خلال ربط شبكة قرية المحرص بمحطة مياه البراجيل وتم أخذ عينات بمعرفة المعمل للتأكد من مطابقتها.

وأعلن المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه بالمنيا، أنه تم التنسيق مع رئيس الهيئة القومية لسرعة الانتهاء من تنفيذ عداية مياه المحرص والتي ستغذي قرية المحرص من محطة مياه المطاهرة المرشحة خلال 15 يوم على الأكثر بمعرفة الهيئة القومية لإنهاء الموضوع بشكل جذري.



خلال زيارة محافظ المنيا