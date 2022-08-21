إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين تاكسي، بالقرب من قسم الشرطة في مدينة المنيا الجديدة، وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، تتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين وإصابة 3 أشخاص.

انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين السيارتين أرقام 1495 ن ا ج، 6975 ن ا ج، تاكسي، ونتج عن ذلك إصابة 3 أشخاص وتحطم مقدمة السيارتين.

تم نقل المصابين إلى مسنشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح واشتباه مابعد الارتجاج، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والرعونة.

تم التحفظ علي السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.