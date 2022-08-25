محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء 3 محطات للصرف الصحى بقرى مركز طنطا

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، مشروعات محطات الصرف الصحي بقرى مركز طنطا، وذلك من خلال جولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، شملت قرى كفر الساحل، كفر الشرفا الشرقى- كفر مسعود، والتي يتم إنشاؤها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP والممول من البنك الدولى وبنك الاستثمار الآسيوى.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال إنشاء 3 محطات وشبكات بثلاث قرى، حيث يتم إنشاء محطة وشبكات كفر خضر وكفرمسعود بتكلفة 118 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء محطة رفع الشرفا والكرسة بإجمالى تكلفة 121 مليون جنيه فضلا عن محطة معالجة كفر الساحل والتى تم إنشاؤها بإجمالى تكلفة 158 مليون جنيه .

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لتلك المحطات حتى يتم انتهاؤها فى الموعد المحدد وتقديم خدماتها الحيوية لأهالى تلك القرى، موجها رئيس المدينة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها إنهاء المشروع على الوجه الأمثل.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ يرافقه النائب عبد المنعم شهاب عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة داخل نطاق قرية شوبر بمركز طنطا، وذلك للاستفادة منها فى إنشاء عدد من المشروعات التى تخدم أهالى القرية.



خلال الجولة التفقدية



خلال الجولة التفقدية



خلال الجولة التفقدية