محافظ الشرقية يُتابع خطوات تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات ( التربية والتعليم – الصحة – قطاعات كهرباء الشرقية – الطب البيطري – الري – الزراعة – شركة مياه الشرب والصرف الصحي - المجلس القومي للمرأة – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة – الإستثمار – وحدة حياة كريمة - و ممثلاً عن وزارة الإتصالات ) ، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ، و سعد الفرماوي السكرتير العام ، للتعرف على المشروعات المقدمة من الجهات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ علي الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.



وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من المشروعات في مجال الحفاظ على البيئة والمقدمة من المديريات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة والمواطنين المشاركين في تنفيذ المبادرة مؤكدين رغبتهم التقدم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.



أكد المحافظ على ضرورة إلتزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة من حيث قابلية المشروع للتطبيق ومدى التأثير المتوقع على المجتمع المحلي والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة وإستخدام مكون تكنولوجي في التطبيق.



جدد محافظ الشرقية التأكيد علي أن تقوم كل جهة حكومية بإعداد ورقة عمل عن دور كل قطاع ومجهوداته في تحسين جودة الهواء وتقليل الإنبعاثات الضارة والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة تقدم بإسم المحافظة في مؤتمر تغير المناخ (COP27) والمُقرر إستضافته في الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.



ومن جانبها أوضحت نائبة المحافظ أنه سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة ، لينتهي التقدم بالمشروعات 7 سبتمبر القادم ، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 11960 لسنة 2022 سوف تقوم بدراسة المشروعات المقدمة التي حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لإختيار المشروعات المؤهلة على مستوي المحافظة (مشروع واحد لكل فئة من الفئات الست) وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية لإجراء المنافسة بين المحافظات لإختيار 18 مشروع يتم تقديمهم خلال مؤتمر المناخ (COP 27 ) الذى ستستضيفه مصر في نوفمبر 2022.