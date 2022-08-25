محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات لرؤساء ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

الدقهليه شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم حركة جديدة لرؤساء ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة، وقال "مختار"، إن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين، كما أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

كما أشار محافظ الدقهلية، إلي أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

أما عن رؤساء المدن والمراكز والاحياء فقد شملت الحركة ندب، هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنة، وندب آمال وحيد بركات رئيس مدينة محلة الدمنة للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني عبيد، وندب محمد أحمد أبو العنين رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل رئيسا لمركز ومدينة الجمالية، وندب أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنزلة.

أما عن نواب رؤساء المركز والمدن والاحياء فقد شملت الحركة ندب، فتحي ابراهيم السيد نائب رئيس مركز ومدينة أجا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب طارق سيد احمد سيد نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب مدحت ياسين خلاف نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب عماد ميلاد حبيب حنا نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب مي محمد عبد الرازق نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب وليد عبد الله علي نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وفاطمة عبد الفتاح حسنين سكرتير مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية،وندب رشا فاروق وهبة عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية بأبو جلال شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب مني عبد الستار فريد محمد مفتش مالي واداري بمركز طلخا للعمل سكرتير مركز ومدينة طلخا.

كما شملت الحركة أيضا إلغاء ندب مصباح محمد إبراهيم درويش من العمل من ديوان رئاسة مركز المنصورة وعودته لجهة عملة الأصلية.