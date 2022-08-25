محافظ الدقهلية يحيل 193 من العاملين بمختلف الإدارات المتغيبين للتحقيق

الدقهليه شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 193 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق ومنهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة أثناء حملات المرور والتفتيش بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن تمي الامديد ونبروه.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه، باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل 190 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، شملت الوحدات الصحية بمنشأة أبو علم وكفر الامير والسمارة بمركز تمي الامديد والمستشفي المركزي بتمي الامديد والوحدات الصحية بقرية بانوب وأفنيش بمركز نبروه، و 2 من العاملين بمراكز شباب السمارة وتمي الامديد، وايضا مسئول الوحدة البيطرية بأبو داود التابعة لادارة تمي الامديد البيطرية لوجودها مغلقة اثناء التفتيش والمرور الميداني في مواعيد العمل الرسمية.

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل الوحدات التي وجدت مغلقة وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار اليه.