محافظ الجيزة: تشغيل موقف الشوبك الحضارى الجديد قريبا

كتبت – مرام محمد

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة ستشهد قريبا افتتاح موقف الشوبك الحضاري الجديد ليضاف لمنظومة المواقف الجديدة والمطورة، مشيرا إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة والجاري تنفيذها داخل 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح تضم إنشاء عدداً من مواقف السرفيس والنقل الجماعي، وذلك في إطار مجهودات محافظة الجيزة لرفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والقضاء على العشوائية وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بتسهيل سبل تنقل المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقال اللواء أحمد راشد، إن الموقف الحضاري يسع لأكثر من 200 سيارة سرفيس وقد تم دعمه بمقاعد للانتظار ودورات مياه وكافة الاحتباحات الخدمية للمواطنين ويضم 3 خطوط تنقل كمرحلة اولي وهي خط الشوبك حلوان، خط الصف الشوبك، خط الشوبك بني سويف وذلك مع اضافه عدداً من خطوط السير الإضافيه في المراحل المقبلة، ووفقا لإحتياجات المواطنين لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلهم من والى الوحدة المحلية ولكي يساهم أيضا في خدمة القرى المجاورة للوحدة المحلية بالشوبك الشرقي، وذلك خلال معاينة نسب تنفيذ أعمال إنشاء المشروع بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف.

وكلف محافظ الجيزة، خلال جولته بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لدخول الموقف الخدمة خلال الفترة المقبلة لتوفير سبل الراحة وتيسير حركة المواطنين، موجها رئيس مركز الصف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتشغيل الموقف وخطوط السير وفقا لاحتياجات المواطنين.

ووجه "راشد"، رئيس جهاز السرفيس بتكليف مدير للموقف لمتابعه انتظام العمل داخله مع إجراء الصيانات الدورية للموقف، لضمان عوامل الاستدامة.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وعلي عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف.



افتتاح موقف السرفيس الحضاري بقرية الشوبك



معاينه محافظ الجيزة لموقف السرفيس الحضاري بقرية الشوبك



معاينه نسب تنفيذ أعمال إنشاء موقف السرفيس الحضاري بقرية الشوبك