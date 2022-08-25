محافظ أسيوط يشهد المبادرة القومية "دوّى" لتمكين الفتاة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فعاليات المبادرة الوطنية "دوّي" لتمكين الفتاة في مصر تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم" والتي نظمها اقليم وسط الصعيد الثقافي بحديقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للأسرة والطفل بحي شرق التي أطلقتها منظمة اليونيسيف، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز وجود آليات للتواصل الفعال مع الفتيات في جميع القضايا التي تخصهن وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ومحافظ الأقليم، جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وبعض رجال الدين الاسلامي والمسيحي وبعض القيادات التنفيذية.

وبدأت الفعاليات برسم جدارية لشخصيات مؤثرة في تاريخ مصر والحركة الثقافية والفنية بأسيوط منها الطفلة الفنانة "سيلينا" بنت مركز القوصية بمحافظة أسيوط للفنان إبراهيم حسين من ذوي الهمم، وبعض الفنانات الشباب، وتم عرض فيلم وثائقي بعنوان "بداية الخيط" يوضح تأثير الدراما على تغير السلوك الاجتماعي وتطوير المجتمع ويروي قصة ثلاث فتيات "ألاء وسماء ونورا" من محافظات "الفيوم وأسيوط وأسوان" للتعبير عن الذات وتطويرها والحق في التعليم والرياضة ودعم الأسرة واكتشاف مهاراتهم أعقب ذلك فتح باب النقاش للحضور حول أهداف الفيلم.

وأشاد محافظ أسيوط خلال كلمته، بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتاة فى مصر "دوّي" والتي تحظى برعاية ودعم السيدة الأولى انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، مشيراً الى أهمية المبادرة التي تستهدف نشر رسائل تمكين الفتيات الأطفال وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والتي تتناول الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الأناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع الأمر، الذي يتطلب العمل على تغيير المعتقدات والممارسات التمييزية من خلال فهم الدوافع وراءها وتكثيف الانشطة والفعاليات التي تساهم في تمكين الفتاة ضمن مشاركة مجتمعية مستدامة تتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 موجهًا تحية شكر وتقدير للفتيات الثلاثة المشاركات في فيلم بداية الخيط لتميزهن في أدائهن كسفراء للفتاة المصرية بكافة القرى المصرية بالإضافة لتمكينهن في المجتمع وبناء شخصياتهن بذاتهن وتطوير مهاراتهن الحياتية معلنًا دعمه الكامل للمبادرة وتنفيذ فعالياتها بكافة قصور الثقافة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.



جانب من الفعالية



جانب من الفعالية