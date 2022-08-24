محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة"

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الشبابية بمراكز المحافظة بعقد لقاء حواري موسع بنادي أبوتيج الرياضي لمناقشة طلبات وأفكار ومقترحات الشباب وتسليط الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ومدينة أبوتيج خاصة والمحافظة بصفة عامة، بالإضافة إلى المشروعات القومية والتنموية وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة" تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب وعادل حجازي عضو مجلس الشيوخ والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وأسامة كامل نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ المشروعات بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مجلس إدارة نادي أبوتيج الرياضي، ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز شباب مصر، والشباب المشارك في اللقاء والحوار وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي أبوتيج والعشرات من الأشخاص ذوي الهمم.

واستهل محافظ أسيوط ومرافقوه زيارتهم لنادي أبوتيج الرياضي بمشاهدة بعض عروض الكاراتيه للأطفال والشباب مشيدًا بأدائهم وتميزهم في العروض بمهارة فائقة موجهًا لهم الشكر وللقائمين على تدريب الشباب ومسئولي النادي الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة لاهتمامهم تفعيل الأنشطة الرياضية.

ثم بدأ اللقاء الحواري بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لرئيس مجلس إدارة نادي أبوتيج الرياضي، ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، واستعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة - خلال كلمته – الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري، موضحًا أعمال التطوير بمراكز الشباب بقرى مركز أبوتيج معلنًا تكرار عقد اللقاءات بناءً على توجيهات الوزير المحافظ بصفة دورية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في تلك الملتقيات والجلسات الحوارية وتحقيق أكبر استفادة لهم ثم كملة نائب رئيس المركز والتى استعرض فيها المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج في كافة القطاعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشيدًا بجهود المحافظ في تذليل العقبات ودعم مشروعات المرافق والمشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بقرى مركز أبوتيج وتحقيق برامج التنمية المستدامة.

كما شهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة بين المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشباب المشارك في اللقاء استمع فيها المحافظ لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء، مؤكدًا إنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

وتم خلال اللقاء عرض لفيلم تسجيلي عن الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى إنه جاري العمل بعدد 1500 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليار جنيه منها أكثر من 153 مشروع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة فضلًا عن مجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الاسرة ومشروعات "سكن كريم" ومشروعات الغاز الطبيعى والاتصالات الطرق والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، لافتًا إلى إنه تم إنشاء 88 مدرسة جديدة بقرى ومراكز المحافظة ويجرى إحلال وتجديد ورفع كفاءة 81 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة حياة كريمة فضلاً عن استمرار العمل في إحلال وتجديد عدد 5 مستشفيات مركزية وهي " منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم وأبنوب" لتصبح مستشفيات نموذجية استعدادًا لتطبيق نمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 136 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز مشيدًا بمشروع محور (أبوتيج – ساحل سليم)، والذى يجرى تنفيذه بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه ويكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين يبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية بالاضافة الى مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة الذى يجرى تنفيذه بمركز الغنايم بتكلفة 170 مليون جنيه موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لافتًا إلى تذليل كافة العقبات للتشغيل الكلي لمشروع صرف صحي منفلوط وتسليمه لشركة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعمه الكامل لمساعدة الأسر محدودة الدخل والشباب وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل ومساعدتهم على فتح معارض لتسويق منتجاتهم وتبنيه لمبادرة القرى المنتجة بمراكز المحافظة المختلفة ومساعدة الأهالي وصغار الحرفيين على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية لهم بمراكز الشباب وبكافة القطاعات.

وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحي والتعليمى بالمحافظة، معلنًا تشكيل لجنة لرصد مخالفات بعض الشركات المنفذة للمشروعات وخاصة في مشروعات حفر الشوارع والطرق وترك تراكمات الحفر على جانبي الطريق بعد انتهاء الأعمال وفرض غرامات عاجلة عليهم من خلال مسئولي شركات المرافق المشرفة على تنفيذ المشروعات كما أعلن المحافظ عن تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل جميع خطوط ووصلات شبكات الصرف الصحي بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 2 متر بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للمشروعات كما وجه مسئولي التربية والتعليم والمتابعة الميدانية والانقاذ السريع بفحص بعض طلبات المواطنين وايجاد الحلول العاجلة لها.



جانب من الحوار



جانب من الحوار



جانب من الحوار



جانب من الحوار