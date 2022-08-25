محافظ أسيوط يتفقد نموذج للأكشاك والمنافذ الموزعة بالمواقف وميادين

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نموذج لأحد الأكشاك، والمنافذ التي تم تصنيعها بواسطة معلمين وطلاب مدرسة ديروط الثانوية الميكانيكية العسكرية والتي سيتم توزيعها بميادين مراكز، وأحياء المحافظة وبعض مواقف السيارات المنتشرة بالمراكز لتوفير فرص عمل للشباب ونقل الباعة الجائلين من الشوارع والميادين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير فرص العمل للشباب وتعظيم الموارد وذلك لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، إنه سيتم التوسع في تصنيع الأكشاك ،والمنافذ عن طريق طلاب ومعلمي التعليم الفني بالمحافظة تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ولتوفير فرص عمل للشباب موجهاً بضرورة تكثيف الجهود لتوفير منافذ وأكشاك جديدة بأشكال جمالية وتصميمات جديدة، تتناسب مع الشكل الحضارى للمحافظة لوضعها بالأسواق والميادين والتوسع في إقامة أكبر عدد من منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للمواطنين ونقل الباعة الجائلين، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم وتخفيف الزحام بالمواقف والميادين والشوارع الرئيسية من خلال توفير أكشاك ومنافذ لهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتوسع في إنشاء المنافذ والأكشاك بشكل جمالي بمختلف مراكز وأحياء المحافظة وتوفير فرص العمل للشباب وفتح مجالات عمل لهم ومنعًا لانتشار الباعة الجائلين.

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود قطاع التعليم الفني بالمحافظة في تصنيع الأكشاك والمنافذ، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات الخشبية، والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها مرة أخرى فضلًا عن مبادرة التعليم الفني في تصنيع الأثاث المدرسي ومشروعات المدارس، والوحدات الإنتاجية بها بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية، مؤكدًا على أهمية مدارس التعليم الفني بالمحافظة والتي تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لصقل خبرات ومواهب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والأمل في مستقبل أفضل.

وأشار "سعد"، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الهام، مشيراً إلى توجيه الطلاب وتعريفهم بخطوات تسهيل الانتقال لسوق العمل والدعم الذي توفره الدولة لهم لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج "مشروعك" بالوحدات المحلية أو "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتوفير الدعم المالى اللازم للشباب لبدء مشروعاتهم.

وأوضح مدير التعليم الفنى، أن طلاب مدارس التعليم الفني والصناعي تمكنوا من تصنيع أكشاك ومنافذ خشبية بشكل جمالي يتناسب مع الشكل الجمالي للميادين والشوارع وتحويل الخردوات ومخلفات الحملات الميكانيكية إلى صناديق وسلات للقمامة صالحة للاستخدام، ليتم توزيعها على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة تنفيذا لمبادرة الوزير المحافظ "ربط التعليم الفني بسوق العمل" ليستفيد منها الطالب والمجتمع وتعزيز العمل من خلالها وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب في القطاعات المختلفة كـ (النجارة ، الجلود ، منتجات خان الخليلي، تفصيل الملابس والكورشية)، موضحًا إننا نعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينهم لإفادة طلاب وخريجي التعليم الفني واستفادة المحافظة والمجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة لهم.



محافظ أسيوط يتفقد نموذج للأكشاك



محافظ أسيوط يتفقد نموذج للأكشاك



محافظ أسيوط يتفقد نموذج للأكشاك