محافظ أسيوط يشهد انطلاق "أتوبيس المكتبة المتنقلة" التابع لمكتبة مصر العامة

أسيوط - هيثم البدرى

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع أتوبيس المكتبة المتنقلة كأول مكتبة متنقلة بالمحافظة تم تنفيذها بواسطة طلاب ومعلمي مدرسة ديروط الثانوية الميكانيكية، في إطار خطة المحافظة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية إلى التجمعات السكانية في أماكن تواجدهم وبقرى حياة كريمة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق والأحياء التي لا تتوافر بها مكتبات عامة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030، والتى نصت على تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان،جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة فرع أسيوط ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن طلاب التعليم الفني بالمدرسة الميكانيكية الثانوية بديروط نفذت مشروع بالتنسيق مع مكتبة مصر للعامة عبارة عن اتوبيس تم إعادة هيكلته وتجهيزه ، ليصبح مكتبة متنقلة تضم العديد من الكتب في مختلف المجالات بحيث يمكنها الانتقال من مكان إلى آخر لتقديم خدمات القراءة والاطلاع والخدمات المرجعية وتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية في أماكن تجمعات المواطنين، لتصل الاستفادة لأكبر عدد من الأطفال والشباب والكبار لنشر الوعي والمعرفة بين جميع أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم ، وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع مشيدًا بمجهودات طلاب مدارس التعليم الفني تحت إشراف محمد النمر مدير عام التعليم الفني ومشاركتهم المجتمعية المستمرة في مختلف مشروعات التطوير ، حيث يتم الاستعانة بالطلاب بمختلف تخصصاتهم في أعمال التطوير والتجميل تحت إشراف المعلمين والمتخصصين من خلال توفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب ليقوموا بأعمال التجميل والتطوير ضمن رؤية المحافظة التي نفذتها في العديد من الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة موجهًا بتقديم كافة أوجة الدعم لهم لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضحت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط إن المكتبة المتنقلة ستساهم فى تقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات من خلال الانشطة والفعاليات المختلفة بمشاركة المتخصصين فى كافة القطاعات منوهة إلى الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بالمحافظة حيث تم تزويدها بمركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة، والتي سيتم تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية فضلاً عن إنشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة ، حيث تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الإتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية بالإضافة إلي التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات فضلاً عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال.

يذكر أن العمل بمكتبة مصر العامة بفرعها بحي شرق يبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى الـ 3 عصراً على أن يتم فتح أبواب المكتبة خلال الفترة المسائية من الساعة 5 : 10 مساء وذلك أثناء فترة التشغيل التجريبي.



المكتبة المتنقلة



انطلاق مشروع أتوبيس المكتبة المتنقلة التابع لمكتبة مصر العامة (1)



انطلاق مشروع أتوبيس المكتبة المتنقلة التابع لمكتبة مصر العامة (2)



محافظ أسيوط يشهد انطلاق مشروع أتوبيس المكتبة المتنقلة



