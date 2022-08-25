محافظ أسوان يشدد على سرعة إنجاز مشروعات حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

التقى أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، أعضاء المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء المهندس حازم محمد، ومحمد شعيب فى حضور أحمد شعبان نائب المحافظ، وتم عرض نتائج الإجتماع الدورى والتنسيقى الذى تم انعقاده ظهر اليوم، للوقوف على نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة توجيه إنذارات للشركات المتأخرة والمقاولين المتقاعسين، ليعقبه سحب أى مشروعات تشهد عدم الجدية فى معدلات التنفيذ، واستبدالهم بشركات ومقاولين جادين لسرعة إنجاز ونهو كافة الأعمال وفقاً للتوقيتات الزمنية، مؤكداً على عدم تسليم أى مشروعات يتم نهوها إلا عقب قيام اللجان المختصة بالتأكد من جودتها ودخولها الخدمة بأعلى المواصفات لتقديم الخدمات المختلفة للمواطن الأسوانى على الوجه الأكمل.

وأشار أشرف عطية، إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية المكلفة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرى حياة كريمة، وتحقيق التناغم والتوافق بين الجميع للعمل بروح الفريق الواحد، مشدداً على أنه لن يتم السماح مطلقاً بأى قصور أو تهاون أو تضارب، فالمهام والتكليفات محددة وواضحة للجميع، ولن نرضى إلا بسرعة الإنجاز فى الفترات المحددة، ليتم دخول هذه المشروعات الخدمة على الفور، وبالتالي يجنى مواطنى أسوان ثمارها والإستفادة المثلى من عوائدها الإيجابية العديدة.

وخلال الإجتماع الدورى، عرض مسئولو الجهات التنفيذية بمختلف قطاعات العمل العام معدلات التنفيذ بالمشروعات المتنوعة، والتى شهدت تحقيق معدلات إنجاز كبيرة وصلت إلى 100 % فى بعضها.