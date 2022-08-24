مجلس جامعة أسوان يناقش اعتماد النتائج والتحويلات الإلكترونية

أسوان - صلاح المسن

انعقد اليوم مجلس شؤون التعليم والطلاب رقم (102 ) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري الجديد وذلك بحضور وكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة للعملية التعليمية بمختلف الكليات.



أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت علي سرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2021 وخاصة الفرق النهائية وتيسيرا علي أبناءنا الطلاب من مواليد النصف الأول بمنحهم إفادة بالنجاح حتي يلحقوا بالتجنيد وتيسيرا علي الطلاب.

واضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب انه تم فتح باب التحويلات بجامعة أسوان للعام الجامعي الجديد 2023 /2022 لمدة شهر، وهذا في ظل التحول الرقمي وما تنشده الدولة في تطبيق الرقمنة، حيث يقوم الطلاب المرشحين للكليات هذا العام 2023 /2022 ، بالتحويل عن طريق الإنترنت ,ومن يرغبون في التحويل لكليات جامعة أسوان داخلياعليهم الدخول الي رابط الموقع أدناه وذلك تيسيرًا على طلاب الجامعة بمختلف كلياتها، وذلك اعتبارًا من تاريخ 14 أغسطس الجاري حتى تاريخ 22 سبتمبر القادم 2022.



كما ناقش المجلس خطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية للعام الجامعي.