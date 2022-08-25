ما هى أسباب تورم اللثة والتهابها

كتبت نهير عبد النبى

تورم اللثة والتهاباها من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك ناتج عن الإصابة ببعض المشاكل الصحية، وقد يكون ناتجا عن إهمال نظافة الأسنان واللثة، ما يؤدى لتورمها والتهاباها.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أسباب تورم اللثة هى:

تشمل أسباب تورم اللثة التهاب اللثة وانحشار جزيئات الطعام فى الأسنان، على سبيل المثال، قد يتسبب تناول الفشار فى تعلق قطع صلبة بين الأسنان، وأحيانًا تستقر فى اللثة، ويمكن أن يتسبب ذلك بسهولة فى حدوث تهيج وتورم فى المنطقة.

وفى معظم الأحيان لا تستمر هذه الأعراض لفترة طويلة وستختفى بمجرد أن يقوم الشخص بتنظيف جزيئات الطعام بالفرشاة والخيط.

التهاب اللثة هو مرحلة من أمراض اللثة تسبب تورمًا وتهيجًا فى اللثة، وإنها واحدة من أكثر الحالات شيوعًا للتسبب فى تورم اللثة ومن المحتمل أن يكون ما يتحقق من طبيب الأسنان أولاً.

قد لا يعرف الشخص أنه مصاب بالتهاب اللثة ويشعر فقط بألم خفيف أو حساسية، ومع ذلك، فإن العلاج مهم للغاية، فبدون علاج قد يتطور التهاب اللثة إلى عدوى خطيرة فى اللثة، تسمى التهاب دواعم السن أو أمراض اللثة.

وهناك أعراض تدل على التهاب اللثة وتورمها وهى:

- طعم كريه فى الفم

- رائحة الفم الكريهة التى تستمر بعد التنظيف

- أسنان حساسة

- فقدان الأسنان

- اللثة الحمراء المؤلمة

- ألم عند المضغ

- نزيف اللثة

- انحسار اللثة

- تغييرات فى كيفية وضع الأسنان فى الفم

قد تحدث أيضا التهابات فى الفم وتؤدى إلى مشاكل مثل تورم اللثة.

على سبيل المثال قد تؤدى الالتهابات المزمنة مثل الهربس إلى مضاعفات تسبب تورم اللثة، أيضًا يمكن أن يسبب مرض القلاع الفموي - وهو عدوى فطرية في الفم - أعراضًا تشمل التورم.

قد تؤدى مضاعفات الأسنان المصابة، مثل الخراج، أيضًا إلى التورم، خاصة فى منطقة واحدة من اللثة.



أسباب أخرى قد تسبب بعض المشكلات الصحية الأخرى تورم اللثة ، على الرغم من أنها قد تكون أقل شيوعًا. وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لتورم اللثة ما يلي:

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

سوء التغذية

حساسية تجاه المنتجات التي يتم تناولها عن طريق الفم ، مثل المكونات الموجودة في معجون الأسنان أو غسول الفم

ارتداء أطقم أسنان أو تيجان أو غيرها من أجهزة طب الأسنان غير الملائمة

في كل حالة ، سيقوم طبيب الأسنان بمراجعة الأعراض الأخرى للشخص ومراجعة تاريخه الطبي لتحديد السبب الأساسي.

العلاجات قد يساعد غسول الفم الدوائي في علاج اللثة المتورمة.

قد تساعد زيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات والتنظيف المنتظم فى تحديد مشاكل صحة الفم والوقاية منها قبل أن تتسبب فى حدوث مشكلات.

يعتمد نوع الدواء أو العلاج الذي يوصي به طبيب الأسنان على السبب الأساسي.

قد تشمل العلاجات الطبية لمشاكل الفم ما يلي:

غسولات الفم الطبية

المراهم

معجون الأسنان

كما يعد اتخاذ خطوات لعلاج اللثة المتورمة جزءًا أساسيًا من أي علاج للأسنان.

- نظف أسنانك بانتظام، مرتين على الأقل كل يوم أو بعد كل وجبة.

- استخدم الخيط بانتظام.

- استخدم منتجات لطيفة عن طريق الفم مثل معجون الأسنان وغسول الفم.

- تجنب المشروبات السكرية لأنها يمكن أن تساهم في تراكم البكتيريا في الفم.

- تجنب التبغ، بما في ذلك التدخين أو مضغه.

- تجنب الكحول وغسول الفم، لأن الكحول قد يجف ويهيج اللثة.

- تجنب الأطعمة الحادة مثل رقائق البطاطس والبذور والفشار، والتي قد تعلق في الأسنان وتسبب الألم.

ومن المهم ملاحظة أن هذه النصائح ليست سوى مكملات للتشخيص والعلاج المناسبين، عادة ما تشير اللثة المتورمة أو المتهيجة إلى وجود مشكلة أساسية قد يؤدى تجاهل هذه الأعراض إلى تفاقم المشكلة على المدى الطويل.