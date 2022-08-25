لمنع فرط التصبغ.. حافظ على مستويات حمض الفوليك وفيتامين ب 12

كتبت ميرفت رشاد

فرط التصبغ، ليس بالضرورة أن يكون مرضًا، بل هو حالة تجعل بعض مناطق الجلد أغمق من غيرها، ويمكن أن يحدث فرط التصبغ فى بقع صغيرة، ويغطى مناطق كبيرة، أو يؤثر على الجسم بالكامل، قد تظهر على شكل بقع بنية أو سوداء أو رمادية أو حمراء أو وردية اللون، والتى تسمى أيضًا بقع الشيخوخة أو بقع الشمس أو بقع الكبد، فى حين أن زيادة التصبغ ليست ضارة، فقد تكون من أعراض حالة طبية أخرى، وفى التقرير التالى سنوضح نقص المغذيات التى يمكن أن تؤدى إلى فرط تصبغ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. حمض الفوليك

الجسم يحتاج إلى حمض الفوليك للحفاظ على التمثيل الغذائى، بالإضافة إلى ذلك يلعب دورًا محوريًا فى إنتاج الطاقة، وكذلك فى إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يؤدى نقص الاستهلاك المزمن لحمض الفوليك إلى فقر الدم، ويمكن أن يتسبب فى شحوب الجلد، ويمكن أن يقلل أيضًا من ظهور تصبغ الجلد.

2. فيتامين ب 12

وفقًا لأخصائيى التغذية فإن فيتامين ب 12 يعزز إنتاج الهيموجلوبين وكذلك يكسر العناصر الغذائية لإنتاج الطاقة، وبسبب نقص فيتامين ب 12 تبدأ البشرة فى التغميق بشكل غير طبيعى.

3. الكركم

يشتهر الكركم بمضادات الأكسدة والمكونات المضادة للالتهابات، والتى توفر توهجًا للبشرة، ويمكن لخاصية التبييض الموجودة فى الكركم أن تزيل البقع غير المرغوب فيها من بشرتك بشكل دائم.





4. الليمون

تشتهر ثمار الحمضيات بخصائصها العلاجية للجلد ولا يختلف الليمون عن ذلك، نظرًا لخصائصه المبيضة، ويساعد عصير الليمون فى التخلص من البقع المستعصية، ويساعد حمض الستريك الموجود فى الليمون على تقشير الجلد وإزالة الجلد الميت.





5. البطاطا النيئة

يمكن أن تعالج البطاطا النيئة أيضًا فرط التصبغ، حيث تحتوى على مادة الكاتيكولاز، وهو إنزيم معروف بقدرته على تفتيح لون البشرة، وبسبب محتواها العالى من الحديد، فإن البطاطا النيئة تعزز بشرة صحية ومتألقة.

6. الصبار

يمكن أن يساعدك تطبيق كمية صغيرة من الصبار على الوجه فى علاج الأمراض الجلدية المختلفة، بما فى ذلك فرط التصبغ، الصبار ملىء بالسكريات الهلامية التى تزيل خلايا الجلد الميتة وتعزز تجديد خلايا الجلد.