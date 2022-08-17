لو بتعانى من البقع الداكنة.. 6 نصائح لإزالتها بشكل سريع

كتبت ميرفت رشاد

تحدث البقع الداكنة أو فرط التصبغ لأسباب مختلفة، وقد تكون هناك بقع داكنة من التعرض للشمس، تسمى بقع الشمس أوLentigines ، ويمكن أن تكون هناك بقع داكنة من موانع الحمل أو عدم التوازن الهرمونى أو بسبب الحمل تسمى الكلف.

وقبل محاولة التخلص من البقع الداكنة أو فرط التصبغ، يعد التشخيص الدقيق أكثر أهمية، وفى السطور القادمة سنوضح أهم النصائح التى يجب اتباعها لإزالة البقع الداكنة، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

كريم واقى الشمس

سوف تستمر البقع الداكنة فى التغميق حتى مع التعرض لأشعة الشمس بكمية صغيرة يوميًا، ومن ثم لمنعها على الأقل من التغميق، فإن استخدام واقى الشمس سيكون أمرًا ضروريًا، ويمكنك أيضًا استخدام حماية إضافية من أشعة الشمس مثل قبعة واسعة الحواف أو مظلة.

عوامل التقشير

التقشير طريقة رائعة لإزالة طبقات الجلد الميتة، لكن احذر من التقشير الجسدى خاصة إذا كان لديك تصبغ، يمكن أن يؤدى إلى تفاقم التصبغ، من ناحية أخرى، وسيعمل التقشير الكيميائى على إزالة الخلايا الميتة وأيضًا إزالة طبقة الميلانين الثقيلة فوق التصبغ للكشف عن لون بشرة أكثر تناسقًا، حمض الجليكوليك، وحمض الأزليك، وحمض اللاكتيك والريتينول مقشرات كيميائية ممتازة ومتوفرة فى مستويات قوة وتركيبات مختلفة، تحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك لمعرفة الأنسب لبشرتك.

الكريمات والأمصال

هناك العديد من عوامل إزالة الأصباغ متوفرة على شكل كريمات وأمصال، لكسر الصباغ وتمنع تكوين المزيد من الميلانين مثل حمض كوجيك ومستخلص عرق السوس والنياسيناميد يكسرون التصبغ بصرف النظر عن وجود إجراءات فردية إضافية مختلفة خاصة بهم.

فيتامن ج

كونه أحد مضادات الأكسدة فى المقام الأول فهو يساعد فى الحد من تخليق الميلانين المفرط عن طريق الحد من الضرر، وعند وضعه على الجلد يمكن أن يساعد الاستخدام المطول لفيتامين ج الموضعى فى تلاشى البقع الداكنة، تناول مكمل فيتامين سى هو طريقة أخرى لتفتيح البشرة والبقع الداكنة.

الجلوتاثيون

أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى عند تناوله عن طريق الفم قادر على تقليل ضرر الجذور الحرة للجلد، وبالتالى إزالة البقع الداكنة.

العلاج بالليزر

بشكل خاص هو أفضل وأسلم وأسرع طريقة لإزالة البقع الداكنة، الليزر هو التقنية الأكثر تقدمًا المتاحة اليوم، والتى يمكنها تفكيك التصبغ تمامًا دون الإضرار بالجلد المحيط، كما أنه خالٍ من أى آثار جانبية إذا تم إجراؤه بواسطة طبيب أمراض جلدية، ويمكن أن تتلاشى البقع بسرعة وبشكل كامل تقريبًا دون أى توقف مما يجعلها طريقة علاج فعالة ومتطورة، ويمكن أن يساعد التقشير الكيميائى أيضًا فى تقليل البقع الداكنة.