وقال لافروف - خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون في موسكو اليوم /الخميس/، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "في الآونة الأخيرة قام بعض زملائنا الغربيين بنشر معلومات تفيد بأن روسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقدت اهتمامها بالتسوية السورية".



وأضاف لافروف: أن هذه المعلومات عديمة الفائدة على الإطلاق، ولا تعكس نهجنا الثابت الهادف للتوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وبدعم من مهمتكم أيضا.