كوريا الجنوبية تبقي على نظام إجراء فحص كورونا قبل الدخول إلى البلاد

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قررت حكومة كوريا الجنوبية الإبقاء على النظام القائم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، والذي يلزم إجراؤه قبل دخول البلاد.

وأكدت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - حسبما نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" - ضرورة تقليل عدد المصابين القادمين من الخارج قدر الإمكان من خلال المحافظة على نظام إجراء الفحص قبل الدخول إلى البلاد، مشيرة إلى أنها ستراجع باستمرار إجراءات الفحص قبل الدخول إلى البلاد نظرا لتطورات انتشار الفيروس.

وقالت رئيسة مركز الحجر الصحي في المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة "بارك هيانج": "نتسلم آراء الخبراء حول إلغاء وجوب الفحص قبل الدخول إلى البلاد، مضيفة "تجمع الوكالة تعليقات الخبراء حول هذا الملف، ويجب أن نأخذ كثيرا من الاعتبارات في الحسبان بشأن السفر على متن الطائرات، حيث إنه من السهل انتشار العدوى في الأماكن المغلقة بسبب أكل الوجبات داخلها".

وتطلب سلطات الحجر الصحي ممن يدخلون كوريا الجنوبية إبراز شهادة تثبت عدم التقاط العدوى من خلال إجراء اختبار (PCR) في غضون 24 ساعة قبل الوصول، أو اختبار (RAT) في غضون 48 ساعة قبل الوصول.