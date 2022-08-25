قبل وبعد.. كيف غير الجفاف ملامح أوروبا وهدد بسيناريوهات صادمة؟.. صور

فاطمة شوقى

حذر خبراء من المفوضية الأوروبية في تقرير هذا الأسبوع من أن أوروبا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، وتأثرت المنطقة كثيرا بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وقامت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الأرض (CLMS) ، وهو نظام مراقبة الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية ، بمشاركة صور الأقمار الصناعية طوال فصل الصيف والتي تُظهر الدمار الذي يسببه الجفاف في أجزاء مختلفة من العالم.

وأظهرت عدة صور تأثير الجفاف على الأنهار والبحيرات والمناطق الزراعية في مناطق مختلفة من أوروبا، على سبيل المثال أظهرت صورتين لبحيرة جاردا الإيطالية، التي تعتبر أكبر بحيرة إيطالية، انخفاض منسوب مياهها عن العام الماضى.



بحيرة جاردا الإيطالية قبل وبعد الجفاف

وتظهر صورة آخرى أثار الجفاف ونقص المياه على نهر الراين ، الذى يمر خلال ألمانيا وهولندا، والذى يعانى من اسوأ موجة جفاف لدرجة ظهور احجار كانت في قاع النهر وأطلق عليها أحجار الجوع ، منها مكتوب عليها "اذا رأيتنى..ابك".



نهر الراين قبل وبعد الجفاف

كما أثر الجفاف أيضا على معظم أراضى فرنسا، حيث أصبحت مستويات المياه في الأنهار والخزانات منخفضة للغاية، مما أجبر السلطات الفرنسية على فرض إجراءات تقييد المياه.



فرنسا قبل وبعد الجفاف

وفي البرتغال، أثر الجفاف بشكل خطير على خزان برافورا الواقع في جنوب البرتغال، وأظهرت صورتين آثار ندرة المياه في الخزان عند مقارنة الصور التي تم الحصول عليها بواسطة أقمار صناعية في عام 2017.



خزان برافورا فى البرتغال قبل وبعد الجفاف

وأيضا أوضحت صورة خزان لاسيرينا، أكبر خزان في إسبانيا، مدى الفرق في منسوب المياه لديه ، الذى أظهر أنه اقل 45% في أقل من متوسط السنوات الـ10 الماضية.

ففي إسبانيا، قام أصحاب المزارع باستئجار شاحنات صهريجية لتعويض نقص المياه ، وقال فلاحو لوس بيدروش ، إلى الحد الأقصى بسبب الجفاف: "إذا نضب ماء الآبار، أبيع الحيوانات".



خزان فى اسبانيا قبل وبعد الجفاف

وأوضح المزارعين أن البقرة الوحيدة تحتاج إلي 130 لتر من المياه يوميا، من بين تكاليف اخري، مشيرا إلي أن تكلفة شاحنة نقل المياه حوالي 250 يورو .

ما زالت الثروة الحيوانية تعاني من الأضرار التي سببها الجفاف. مثل القطاعات الأخرى ، حيث يؤثر نقص المياه علي الصناعة أيضا.



انهار نافارا الاسبانية قبل وبعد الجفاف