غرفة الحبوب تتوقع هبوط أسعار الأرز 30 % بداية من سبتمبر 2022

كتب - إسلام سعيد

توقعت شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب، تراجع أسعارالأرز للمستهلكين بنسب تتراوح بين 10 إلى 30 % مطلع سبتمبر المقبل مع ظهور المحصول الجديد في الأسواق الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار بصورة ملحوظة.

وأكدت شعبة الأرز في تقرير لها، أن إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 الى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمده عام قاد وتدعم خفض الأسعار.

وقالت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز في الأسواق شهدت انخفاضا بنسبة 10% بع بداية الأسبوع الثاني من أغسطس، وأن الموسم الجديد وحصاد المحصول المحلى يساهم بشكل رئيسي في خفض الأسعار.

وكان رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، قال إن مصر لديها فائض مليون طن أرز أبيض، كما أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى قامت بتجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم بالمحافظات التي يتم زراعة الأرز فيها مثل "كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة" وذلك للتسهيل على الموردين، وأنه وفقا لقرار وزارة التموين فإنه المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي.