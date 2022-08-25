رفع 1603 طن مخلفات وأتربة وتراكمات فى حملات نظافة وتجميل بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم تنظيم حملات نظافة وتجميل فى ميادين وشوارع المحافظة، والتى نجحت فى رفع 1603 طن مخلفات وأتربة وتراكمات وقمامة، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأضاف اللواء دكتور على الشرابى لـ"اليوم السابع"، أن مجلس مدينة الأقصر نفذ عدد من حملات النظافة العامة، بهدف الإرتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 1154 طن مخلفات وقمامة و449 طن من الأتربة والتراكمات وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى مواصلة العمل فى تشجير ميدان العوامية بمنطقة حي جنوب، بإشراف المهندس عمرو عز الرجال مسؤول الزراعات والتشجير بمحافظة الأقصر، وكذلك أعمال رفع كفاءة الميدان وتكثيف زراعة الأشجار والنباتات المزهرة به، حيث أكد على ضرورة الاهتمام والاعتناء بالمسطحات الخضراء بالمسارات السياحية وكافة شوارع الأقصر بما يليق بمكانة المدينة السياحية.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة داخل نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وإدارة الصحة والسلامة المهنية استهدفت منطقة شارع نادي المدينة المنورة والشوارع المحيطة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محضر بيئة ، وعدد 34 مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة التي تمت تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة شئون البيئة ، كل من الدكتورة امل علي إدارة الصحة والسلامة المهنية، وسعيد هاشم وأحمد أنور ورامي سعيد أعضاء إدارة شئون البيئة بمدينة الأقصر، ومصطفى عبد الباسط مسؤول التنظيم بحي جنوب.



حملات النظافة والتجميل بشوارع الأقصر



رفع 1603 طن مخلفات وأتربة وتراكمات فى حملات نظافة وتجميل







