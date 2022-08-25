"صحة الدقهلية" غلق 14منشأة طبية مخالفة وقرار بإعادة فتح 13 أخرى

الدقهليه شريف الديب

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، حملة للتفتيش على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وأسفرت عن التوصية بغلق 12 عيادة خاصة وتنفيذ قرارت إغلاق لنحو 7 منشآت أخرى.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم شن حملات مكثفة خلال الـ10 أيام الماضية، حيث تم خلالها معاينة 27 منشأة طبية فى 5 إدارات متنوعة هى المنصورة، بلقاس، شربين، السنبلاوين، محلة دمنة، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت نحو 126 منشأة طبية، تضمنت 54 عيادة خاصة، 4 مستشفيات وعيادة تخصصية، ونحو 27 من المراكز الطبية والمعامل، و4 محلات للنظارات.

وأشار مكين إلى أن جهود الإدارة وفريق العمل قد أسفرت خلال الفترة الماضية عن فحص 11 شكوى وتنفيذ 14 قرار غلق لمنشآت صحية مخالفة، وإصدار تراخيص لـ 20 منشأة خاصة جديدة، فيما تم استصدار قرار إعادة فتح نحو 13 أخرى.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الدقهلية على تقديم أعلى مستويات خدمة المرضى داخل وخارج مستشفيات الصحة وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور أيمن مختار بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية وعدم التهاون مع المخالفين.

بدوره، قال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إن هناك قرارات واشتراطات بالنسبة للمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، والمخالف منها يتم محاسبته وتغلق المنشأة حتى تتلافي السلبيات وتصحح الأوضاع، وهناك منشآت صحية تلافت السلبيات، وجرى استصدار قرار بإعادة فتحها مرة أخرى.

من جانبها، أكدت دكتورة ولاء نجيب وكيل إدارة العلاج الحر، إلى أنه عادة ما يتم إمهال عدد من المنشآت المخالفة مدة زمنية تصل إلى أسبوعين لتوفيق أوضاعهم وتلافى بعض المخالفات تجنباً لصدور قرارات بالغلق ضدهم، مؤكدة على أن استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية، هدفه فى المقام الأول الحفاظ على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.