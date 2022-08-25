سيدة تتعدى بالضرب على صهرها لدى حضوره إلى منزلهم لمصالحة زوجته

كتب محمود عبد الراضي

عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على مواطن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة نجحت الأجهزة من تحديد شخص المجنى عليه وسبب الاعتداء عليه.

ونجحت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في تحديد شخص المجنى عليه المعنى بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محكوم عليه فى قضيتين "تبديد").

وتبين قيام (والدة زوجته ، وزوج شقيقته "له معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة مدينة نصر) بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى بسبب حضوره لمسكن الأولى لإصطحاب زوجته لمحاولة الصلح بينهما لوجود خلافات زوجية، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحاجات.

عقب تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية في ضبط المشكو فى حقه الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .