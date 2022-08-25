تعرض فندق فى كندا، للسرقة، وكان الهدف من هذه السرقة، صورة شهيرة لونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وتم استبدال اللوحة المسروقة بأخرى غير أصلية داخل فندق فخم في العاصمة الكندية أوتاوا.
تشرشل
وأطلق الفندق نداء للعامة، للمساعدة في استعادة العمل، واحتاج الفندق لشهور قبل أن يدرك موظفو الفندق أن صورة لتشرشل موجودة في المكان تختلف عن سائر الصور المعروضة في قاعة المصور الشهير يوسف كارش، وإطارها مثبت بطريقة خاطئة، وفقا لسكاى نيوز عربية.
إدارة المكان احتاجت بضعة أيام لتحديد تاريخ السرقة مع هامش أسبوع ونصف أسبوع، بالاستناد إلى صور عدة للعمل أرسلها نزلاء سابقون، وفقا لما قالته مديرة الفندق جنفياف دوما.
وترجّح إدارة الفندق أن تكون السرقة حصلت في الفترة ما بين 25 ديسمبر 2021 و6 يناير 2022.
وأكدت دوما أن هذه الصورة "جزء من تاريخ الفندق وكذلك تاريخ كندا وبريطانيا في زمن الحرب"، قائلة إنها "حزينة للغاية بسبب هذه السرقة المخزية".
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