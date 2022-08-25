زراعة شتلات الأشجار المثمرة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت مجالس المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر في زراعة شتلات الاشجار المثمرة بشوارع المدن تنفيذا للمبادرة الرئيسية اتحضر للأخضر، في مدينة مرسي علم، حيث كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، حسن عبدالحميد مساعد رئيس المدينة بالوحدة المحلية ، وإدارة البيئة بزراعة 35 شتلة بشارع 9 ضمن مبادرة اتحضر للاخضر .



واكد رئيس المدينة على اهمية تلك المبادرات للدعوة لمشاركة كافة فئات المجتمع في نشر الوعى بقضية التغير المناخى، موضحا أن مدينة مرسى علم تعد نموذج مثالي للسياحة البيئية ، وذلك من حيث الفنادق والمنشآت ، والبنية التحتية ، ونوعية البيئة والموارد الطبيعية المميزة .



وأشار رئيس المدينة إلى ضرورة الاستفادة من مثل تلك المبادرات لنشر أهداف حماية البيئة ، والدعوة لمشاركة كافة فئات المجتمع في نشر الوعى بقضية التغير المناخى، و أن تلك المبادرة هى توحيد جهود جميع الجهات والأشخاص العاملين في المجال البيئي في مصر ، لرفع وعي الشباب بقضية تغير المناخ ، وتسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والافراد ، في الحفاظ على البيئة والمساهمة فى تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ .



وفي مدينة رأس غارب قال اللواء حامد أحمد رئيس مدينة غارب أن تنفيذا للمبادرة الرئيسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تم البدء فى خطة الدولة نحو التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة .



وقام رئيس مدينة راس غارب بالتنسيق مع شركة راس غارب لطاقة الرياح بدعم المدينة بعدد 600 شجرة توت فى إطار المشارركة المجتمعية للشركة لزراعتها بمدارس المدينة المدينة وذلك فى ضوء توجهات الدولة المصرية .

واضاف تم اليوم البدء فى تنفيذ مبادرة " اتحضر للاخضر " وزراعة شجر التوت بمدرسة الشهيد طيار احمد العدوى الثانوية بنين وجارى استكمال زراعة اشجار التوب بمدارس المدينة .



واشار بأن زراعة الأشجار تحد من الانبعاثات والآثار السلبية للتغيرات المناخية، ودعوة الجميع للتشجير ترفع الوعى لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة لضمان استدامتها والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة والتقليل من التغيرات المناخية السلبية.





الأشجار المثمرة بالبحر الأحمر



انطلاق مبادرة اتحضر للاخضر



انطلاق مبادرة اتخضر للاخصر



زراعة أشجار التوت بغارب



زراعة الاسجار برأس غارب









