رئيس الوزراء يقرر تعيين رامى الدكانى رئيسا للبورصة.. وهبة الله الصيرفى نائبا

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.