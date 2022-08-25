رئيس الوزراء يقرر تعيين رامى الدكانى رئيسا للبورصة.. وهبة الله الصيرفى نائبا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.
رئيس الوزراء يقرر تعيين رامى الدكانى رئيسا للبورصة.. وهبة الله الصيرفى نائباالخميس، 25 أغسطس 2022 07:00 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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