اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 07:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يقرر تعيين رامى الدكانى رئيسا للبورصة.. وهبة الله الصيرفى نائبا

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:00 م
رئيس الوزراء يقرر تعيين رامى الدكانى رئيسا للبورصة.. وهبة الله الصيرفى نائبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

رئيس البورصة

رامى الدكاني

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس الحكومة: ملف رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة على رأس أجندة اجتماع اليوم

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:40 م

وزير التموين: جاهزون لتنفيذ الحزمة الاجتماعية الإضافية بعد مراجعة البيانات من أول سبتمبر.. وزيرة التضامن : 25 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".. زيادة عدد المستفيدين لـ 1.5 مليون أسرة بالتنسيق مع التحالف الوطني

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:22 م

رئيس الوزراء: سبتمبر المقبل بدء تطبيق الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية.. 37 مليون مواطن يستفيدون من زيادات على البطاقات التموينية.. و 1.1 مليون أسرة مستفيدة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:19 م

رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية

الخميس، 25 أغسطس 2022 05:15 م

لتنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية بتوجيه من الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "التضامن" والتحالف الوطني للعمل الأهلى.. توفير الدعم النقدي لـ 900 ألف أسرة ضمن"تكافل وكرامة"

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:01 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة