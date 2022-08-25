اليوم السابع
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رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:57 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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شهد الددكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبدء تنفيذ إجراءات الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وقع على البرتوكول نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
 
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية (1)
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية (2)
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية (3)
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية (4)
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية 

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية (5)
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية (6)
رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لتنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية

 


الإجراءات الاستثنائية

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

الحكومة



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