حملات مكثفة بالإسكندرية لإزالة الاشغالات والتعديات بنطاق المحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الاسكندرية حملات مكبرة ،لليوم الثالث على التوالي؛ وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واصلت الأجهزة المعنية بكافة الأحياء المرور على كافة الشوارع والميادين لإزالة التعديات والإشغالات بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، وكذلك تكثيف الحملات المسائية لحظر مكبرات الصوت، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل؛ قاد اللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق، حملة مكبرة بدائرة شرق الإسكندرية خلف محطة سيدى جابر، استجابة لشكاوى المواطنين لإزالة الإشغالات والتعديات.

وذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة، واللواء أحمد حبيب المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.