حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية بتعليم القليوبية.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بهدف تحسين أداء العمل بتلك الإدارات من أجل الوصول بجودة عالية للخدمة المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وتضمنت حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية بتعليم القليوبية، تكليف خالد الشربيني مديرا لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وعايدة جبريل مديرا لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، ويحيى العمراوي مديرا لإدارة الخانكة التعليمية، وهشام العتموني مديرا لإدارة قليوب التعليمية.

كما تضمنت الحركة أمنية فاروق وكيلا لإدارة قها التعليمي، وقائم بأعمال مدير الإدارة، وسعيد ندا مديرا لإدارة طوخ التعليمية، وأشرف مصطفي مديرا لإدارة كفر شكر التعليمية، والدكتور سعد عسل مديرا لإدارة العبور التعليمية.

كما تضمنت الإبقاء علي كلا من الدكتورة وفاء طنطاوي مديرا لإدارة الخصوص التعليمية، وحسين مصطفي مديرا لإدارة بنها التعليمية، وعزة فتحي مديرا لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، وعادل داوود مديرا لإدارة شبين القناطر التعليمية.