حرائق الغابات فى روسيا تلتهم أكثر من 100 ألف هكتار خلال 3 أيام

كتب خالد إبراهيم

استمرت حرائق الغابات فى روسيا فى الانتشار والتهمت ما يقرب من 110 آلاف هكتار من الأراضى حتى اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء، وذكر التقرير أنه قد تم تسجيل إجمالى 126 حريقا من حرائق الغابات، وزادت المساحة المتضررة من حرائق الغابات بمقدار 8 آلاف هكتار خلال الأيام الثلاثة الماضية.



حرائق

وتعد جمهورية ساخا "ياقوتيا" فى منطقة الشرق الأقصى المنطقة الأكثر تضررا، حيث اجتاحت النيران حوالى 75 ألف هكتار من الغابات، وقد صل الدخان الناجم عن حرائق الغابات مؤخرا إلى العاصمة موسكو، الأمر الذى حد من الرؤية فى المدينة.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين إقليميين يوم الأربعاء إن هناك خطرا من تفاقم حرائق الغابات فى الجزء الأوروبى من روسيا وشرقها الأقصى.

وذكرت وكالة "تاس" أن البلاد حشدت أكثر من 5 آلاف شخص لإخماد الحرائق.