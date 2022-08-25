جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن العمل الجماعى ومهارة حل المشكلات

القليوبية إبراهيم سالم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل على مدار يومين لتنمية مهارات العاملين بوحدات التضامن الاجتماعي داخل كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

حاضر في الدورة التدريبية كلا من الدكتور محمد كمال أبو الفتوح أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية، بمحاضرة بعنوان "العمل الجماعي ومهارة حل المشكلات"، وذلك بهدف تنمية وترسيخ مفهوم العمل الجماعي لدى العاملين، فضلا عن تنمية مهاراتهم لحل المشكلات اليومية، كما ألقت الدكتورة منال عبد الخالق جاب الله أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية بمحاضرة بعنوان "سيكولوجية التعامل مع الطلاب"، حيث تناولت الورشة مفهوم التوازن النفسي والصحة النفسية.



المشاركين بورشة العمل



جانب من الورشة



المشاركين بورشة العمل بجامعة بنها