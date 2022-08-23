جامعة بنها تشارك في فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة

القليوبية - إبراهيم سالم

تشارك جامعة بنها في فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية والمقام بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية لمساعدة طلاب الثانوية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية في التعرف على البرامج الدراسية المتاحة في جامعة بنها الأهلية، والإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بالجامعة.

واستكمل، أن جامعة بنها الأهلية تقدم حزمة من البرامج الدراسية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي مؤكدًا أن الجامعة تستهدف تقديم تعليم عالي الجودة وراقي ومتميز بأسعار تتناسب مع أبناء الطبقة الوسطى.

وأضاف "سوسة"، أن جامعة بنها الأهلية تقدم 20 برنامج دراسي يضم مختلف التخصصات العلمية الحديثة حيث أن كلية الطب البشري تقدم (برنامج الطب والجراحة)، وتقدم كلية علوم الحاسب 5 برامج هي (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، واللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات، والواقع الافتراضي والمعزز)، كما تقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 5 برامج هي (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، بينما تقدم كلية الهندسة 6 برامج هي (هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونكس والاتمتة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، وهندسة البناء، والإسكان والتصميم للمجتمعات)، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميمات 3 برامج هي (التصميم الداخلي والأثات، وفنون الميديا والإعلان، والنحت والتشكيل المعماري والترميم).

من جانبه أوضح الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب ووكيل المؤسسين لجامعة بنها الأهلية، أن خريج جامعة بنها الأهلية سيكون قادرًا على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي استنادًا إلى ما سيكتسبه من خبرات من البرامج الدراسية الجديدة، موضحًا أن الدراسة في جامعة بنها الأهلية ستبدأ في 5 كليات وهي الطب البشري، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الفنون البصرية والتصميمات.

كما أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن فريق عمل جناح جامعة بنها في فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية حريص على الترويج والدعاية للبرامج الدراسية التي ستبدأ في جامعة بنها الأهلية بمقرها بمدينة العبور في محافظة القليوبية اعتبارًا من العام الأكاديمي 2022 / 2023.

داعيًا الطلاب وأولياء الأمور لزيارة جناح الجامعة للتعرف على البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة بنها الأهلية واختيار التخصص الدراسي الأنسب لهم.

وأوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطالب، أن مشاركة جامعة بنها في الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية يأتي بغرض الترويج للبرامج الدراسية التي تقدمها جامعة بنها الأهلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف اجتذاب أكبر عدد من الطلاب المتفوقين من خلال تقديم العديد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين أكاديميًا ورياضيًا وفنيًا وأدبيًا بجانب العديد من المنح لفئات مجتمعية المختلفة من أجل تحقيق رسالة الجامعة التي أنشئت من أجلها.