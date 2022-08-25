جامعة المنوفية تحصد المركز الأول والثانى على الجامعات بمسابقة للبرمجيات

المنوفية – فريق المحافظات

فازت جامعة المنوفية بالمركز الأول والثاني في المسابقة العربية للبرمجيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حيث شارك في المسابقة 8 جامعات مصرية، وشارك من جامعة المنوفية 101فريق من كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة الإلكترونية والعلوم، كما فاز فريق الجامعة علي الـ First accepted مع استحواذها علي أغلب مسائل المسابقة .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وانطلقت فرق الجامعة تحت إشراف الدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات، والدكتور أيمن عميره عميد كلية الهندسة الإلكترونية والدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم .

جدير بالذكر، أن المسابقة العربية للبرمجيات تقام علي أربع مراحل المرحلة الأولي علي مستوي الجامعة والمرحلة الثانية علي مستوي الجامعات المصرية والمرحلة الثالثة علي مستوي الوطن العربي والمرحلة الرابعة علي مستوي العالم، وقد شاركت كلية الحاسبات والمعلومات سابقا في الثلاث مراحل الأولي.