اليوم السابع
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جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الثالث ببطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:00 م
جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الثالث ببطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا جامعة الزقازيق
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت لجنة التحكيم المشرفة على بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا، بفوز جامعة الزقازيق بالمركز الثالث وحصول السويس على المركز الرابع.

وكان قد افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا لكرة القدم، التي تُقام برعاية وزارة الشباب والرياضة، ويُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بملعب كلية التربية الرياضية بنين بأبوقير .

الجدير بالذكر أن البطولة تُقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 15 جامعة مصرية وهم ( جامعة الإسكندرية، جامعة القاهرة، جامعة الزقازيق، جامعة السويس، جامعة الفيوم، جامعة المنصورة، جامعة المنوفية، جامعة بنها، جامعة بني سويف، جامعة سوهاج، جامعة طنطا، جامعة قناة السويس، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة السادات، التعليم العالي) بمشاركة 288 طالبًا.


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