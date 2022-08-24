رئيس جامعة الزقازيق يشهد الحفل الختامى لمعسكر إعداد القادة

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات الحفل الختامى لمعسكر إعداد القادة السادس تحت شعار « كيف تكون قائدا» ، وذلك بحضور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية نائب رئيس مجلس إدارة المعسكر، وأحمد شاكر وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مسئول الإعاشة، وأميرة قطب وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والكلاب مسئول النشاط الرياضى.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض برومو للفوج الرابع، ثم عروض موسيقية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم استعراض فنى حركى لطلاب كلية التربية للطفولة المبكرة، يليها مجموعة من الأغانى الوطنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم عزف مقطوعة موسيقية للدكتور أحمد بديع وكيل كلية التربية النوعية والدكتور إبراهيم شكرى.

وخلال كلمته أعرب الدكتور عاطف حسين عن بالغ سعادته بالمستوى المتميز لتنظيم لفعاليات المعسكر خلال فترة انعقاده، مقدما الشكر للدكتور أحمد عنانى على هذه الصورة المشرفة للمعسكر، كما قدم الشكر أيضا للإدارة العامة لرعاية الشباب، والإدارة العامة للمدن الجامعية واتحاد الطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر على حسن التنظيم خلال فعاليات ومسابقات المعسكر.

كما أثنى على أفكار الطلاب البناءة ومستواهم المتميز خلال كافة المسابقات بكافة الأنشطة بالمعسكر والتى تساهم فى خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن معسكر إعداد القادة من خلال المحاضرات وورش العمل يعمل علي تنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، والنقد البناء والعمل على ترسيخ قيم المواطنة ونشر ثقافة الحوار بين الجميع وتقبل آراء الآخرين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عنانى بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين خلال فعاليات المعسكر، مقدما الشكر لاتحاد الطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر على جهودهم الكبيرة فى تنظيم مسابقات المعسكر للخروج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الزقازيق، مؤكدا على أهمية معسكر إعداد القادة فى الاهتمام بالشباب من خلال صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم، والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، ودعم الإبداع والمبدعين من الطلاب.

وفى الختام قام الدكتور عاطف حسين بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب المتميزين خلال فعاليات وأنشطة المعسكر.