اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:52 م
أكرم القصاص
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تنفيذ ورش عمل لمعلمى الصفوف الأولى للتدريب على أنشطة التوكاتسو فى الوادى الجديد

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:44 م
تنفيذ ورش عمل لمعلمى الصفوف الأولى للتدريب على أنشطة التوكاتسو فى الوادى الجديد جانب من ورش العمل
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن بدء فعاليات ورش العمل لمعلمى الصفوف الأولى على أنشطة التوكاتسو بإدارة الفرافرة التعليمية ، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووحدة المدارس اليابانية وجامعة الإسكندرية وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة أن ذلك يأتى فى إطار تطبيق التنمية المهنية المستدامة للعاملين بالتربية والتعليم والعمل على تطوير المنظومة التعليمية في مصر لتخريج أجيال مستقبلية قادرة على مواكبة التقدم العلمي بشتى المجالات وبهدف تنفيذ أنشطة التوكاتسو فى جميع المدارس الابتدائية التى تطبق المنهج المصري الجديد الذى يحتوى على مكون أنشطة التوكاتسو "الباقة الأساسية" المقررة للمدارس الحكومية .

وأوضح الدكتور جمال أنه يجرى تنفيذ البرنامج فى الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 4 سبتمبر المقبل بجميع الادارات التعليمية معرباً عن شكره لمدير عام التعليم العام وإدارة التعليم الابتدائى للتعاون المثمر لإنجاح العمل متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد .


 


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