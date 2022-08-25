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تنسيق الجامعات 2022.. تنسيق طلاب تظلمات الثانوية العامة سيتم وفق الرغبة والمجموع

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:00 م
تنسيق الجامعات 2022.. تنسيق طلاب تظلمات الثانوية العامة سيتم وفق الرغبة والمجموع الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى - رشا مراد

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه فيما يخص تنسيق طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور أول ويؤدون الاختبارات فى الفترة الحالية سيكون لهم الحق الكامل فى الترشيح للكليات التى تتناسب مع رغباتهم وفقا للمجموع والرغبة.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" اليوم السابع "أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق  المرحلة الثانية  وانطلقت أعمال المرحلة يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.
 
وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الإثنين الماضى 22 أغسطس.

تنسيق الجامعات 2022

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