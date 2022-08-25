تعرف على المستندات المطلوبة لحجز جبانة بمحافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

يعد مشروع الجبانات بمحافظة الجيزة أحد أهم المشاريع الخدمية التي تهدف إلى توفير مدافن للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في أي محافظة أخرى، ويستهدف توفير مدفن لكل أسرة فى الأحياء والمدن والقرى التي لا يوجد بها مدافن مقابل حق انتفاع مخفض.

وفيما يلى يستعرض "اليوم السابع" المستندات المطلوبة لحجز جبانة بمحافظة الجيزة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجه سارية.

- قيد عائلي للمتقدم.

- إيصال مرافق حديث( كهرباء/ غاز/ مياه).

- صورة قسيمة الزواج.

- يتعين احضار اصل المستندات المطلوبة للاطلاع عليها.

- استمارة الحجز وتقدم في المواعيد المحدده في هذا الشأن.

- يتم بحث جميع الطلبات في جميع مراحل سداد الاقساط وقبل استلام رخصة حق الانتفاع للتاكد عما اذا كان النتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى قد سبق له الحصول علي مدفن من مدافن محافظة الجيزة من عدمه.

- في حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي التخصيص في اي مرحله من مراحل سداد الاقساط، ويصبح كأن لم يكن مع خصم نسبة (10%) من قيمة القسط الاول، وكذا يتحمل المسئولية القانونية وما يترتب عليها من أثار.

- الحصول على إذن توريد صادر من الجهاز للسداد بحساب الجهاز لدي بنك مصر احضار عدد 2 صورة ضوئية من اصل ايصال السداد لمقر الجهاز حتي يتسني التخصيص.

- تسجيل الأقساط المسدده بقاعده البيانات والاحتفاظ بأصل الإيصال الصادرة من البنك لتسليمها للجهاز عند استلام رخصة حق الانتفاع والجهاز غير مسئول في حاله فقدها.