بيت الزكاة: مضاعفة منحة سبتمبر للأسر المستحقة بمناسبة بدء العام الدراسى

كتب لؤى على

قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مضاعفة منحة شهر سبتمبر لمستحقي الزكاة والصدقات وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد على أن يتم الصرف بدءا من 9/11 من مكاتب البريد، حيث ستحصل الأسرة خلال شهر سبتمبر على ضعف المنحة الشهرية التي يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات.

يأتي القرار في إطار دعم بيت الزكاة والصدقات للأسر غير القادرة لتوفير مستلزمات الدراسة لأبنائها ومساعدتهم في تحمل نفقات الحياة.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المنحة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري حوالي نصف مليون شخص من كافة المحافظات تصرف لهم بشكل شهري منتظم لهم.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات على تحديث قائمة المستحقين للصرف النقدي بشكل منتظم وإضافة مستحقين جدد لها بعد استيفائهم كافة الشروط والضوابط الشرعية للاستحقاق وبحث حالاتهم من قبل لجان البحث التابعة للبيت.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات، المساعدات النقدية المباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون الى تلبية متطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون و المساعدة وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر.