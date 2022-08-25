"انت اقوي من المخدرات".. مبادرة توعوية علي شواطىء رأس البر

دمياط معتز الشربيني

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لمبادرة "أنت اقوي من المخدرات" لهذا العام بشواطئ وشوارع مدينة رأس البر والتي تأتي في اطار التعاون المشترك بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي تحت إشراف حسام عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط والإشراف الميداني للدكتور محمد شافعي مشرف عام البرامج الوقائية لمكافحة الإدمان بالمحافظة.

وقام فريق متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بدمياط بتوعية المصطافين بخطورة الادمان والمخدرات على المجتمع وضرورة تفعيل دور رقابة الأسرة على أولادهم وعرض خدمات الصندوق في تقدم العلاج في سرية تامة وبالمجان عن طريق الخط الساخن 16023 .

ومن المنتظر استمرار فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة حتى نهاية الشهر الجاري على الشواطئ وشارع النيل ومنطقة اللسان، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.