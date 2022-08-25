المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تحث الرئيس الروسى على وقف الحرب فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب فى أوكرانيا.

وقالت المفوضة السامية- في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس في جنيف؛ بمناسبة انتهاء ولايتها بالأمم المتحدة في 31 أغسطس الجارى، إن القتال مازال مستمرا بعد مرور ستة أشهر مرعبة عاشها الشعب الأوكراني وسط مخاوف لا يمكن تصورها على المدنيين والبيئة بسبب العمليات العدائية التي تجرى بالقرب من محطة زابوروجيا النووية.

وأضافت أن ما يصل إلى 6.8 مليون أوكراني اضطروا إلى الفرار من بلادهم منذ بداية الحرب بينما نزح ملايين آخرون داخليا، مشيرة إلى أن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل ما لايقل عن 5 آلاف و587 مدنيا إضافة إلى 7 آلاف و890 جريحا، ومن بين الضحايا ما يقرب من ألف طفل.

وناشدت المفوضة السامية الطرفين في الأحداث الأوكرانية الروسية احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات والظروف، كما طالبت المجتمع الدولي بالإصرار على المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة العديدة الموثقة.

وحثت المجتمع الدولي على تجديد تركيزه على الأزمات التي طال أمدها، و"التي غالبا ما تنسى"، بما في ذلك الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الساحل وهايتي، على حسب تعبيرها.

يشار إلى أن المفوضة السامية كانت أعلنت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن عدم رغبتها في تجديد ولايتها، والتي تنتهي رسميا بنهاية الشهر الجاري.