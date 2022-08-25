المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية: تنفيذ مبادرة للتمكين الإلكترونى للمرأة

أعلنت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن الفرع بصدد تنفيذ مبادرة تحت عنوان "التمكين الإلكتروني للمرأة"، من إعداد و تقديم دكتورة منى طمان عضو الفرع و نائب رئيس مجلس إدارة قادة المستقبل الدولية والمحاضر الدولي في تكنولوجيا المعلومات .
وأضافت مقررة الفرع، أن المبادرة تشمل ندوات تثقيفية لتوعية السيدات عن كيفيه التصدي للابتزاز الألكتروني و سبل حماية الأسرة ككل من الجرائم الإلكترونية، بالإضافه إلى تنفيذ برامج لدورات تدريبية تشمل أساسات الكمبيوتر وتطبيقات المحمول وغيرها من البرامج الإلكترونية .
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف المراة بكافة شرائحها، بالأضافه إلى الفتيات حديثي التخرج الباحثات عن العمل لإعدادهن لسوق العمل بإكسابهن المهارات المختلفة للتعامل مع الكمبيوتر.
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