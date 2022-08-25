اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية: تنفيذ مبادرة للتمكين الإلكترونى للمرأة

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:35 م
المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية: تنفيذ مبادرة للتمكين الإلكترونى للمرأة المجلس القومى للمرأة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن الفرع بصدد تنفيذ مبادرة تحت عنوان "التمكين الإلكتروني للمرأة"، من إعداد و تقديم دكتورة منى طمان عضو الفرع و نائب رئيس مجلس إدارة قادة المستقبل الدولية والمحاضر الدولي في تكنولوجيا المعلومات .

وأضافت مقررة الفرع، أن المبادرة تشمل ندوات تثقيفية لتوعية السيدات عن كيفيه التصدي للابتزاز الألكتروني و سبل حماية الأسرة ككل من الجرائم الإلكترونية، بالإضافه إلى تنفيذ برامج لدورات تدريبية تشمل أساسات الكمبيوتر وتطبيقات المحمول وغيرها من البرامج الإلكترونية .

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف المراة بكافة شرائحها، بالأضافه إلى الفتيات حديثي التخرج الباحثات عن العمل لإعدادهن لسوق العمل بإكسابهن المهارات المختلفة للتعامل مع الكمبيوتر.


الاسكندرية

القومى للمرأة

تمكين المرأة

حقوق المرأة



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