"القومى للمرأة" ينظم ندوات توعوية بمبادرة "لتسكنوا إليها" بقرى أسوان

تواصل محافظة أسوان الأنشطة والجهود المبذولة ضمن فعاليات مبادرة (لتسكنوا إليها) والتى أطلقها الأزهر الشريف لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل الأسرة وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.

صرحت بذلك هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، والتى أوضحت بأنه تم تنظيم ندوة توعوية بقرى الرتاج بمركز ومدينة إدفو، بجانب تنيظم ندوة أخرى بعزبة الواحى بمركز كوم أمبو، حيث شارك فيهما نخبة متميزة من علماء ومشايخ الأزهر وبحضور 150 سيدة وفتاة.

وأشارت إلى أنه خلال الندوتين تم تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية ومنها موضوع المغالاة فى المهور وتجهيزات الزواج، بالإضافة إلى موضوع الزواج المبكر وطرق اختيار الزوج والشريك المناسب، علاوة على مناقشة آليات وأساليب الاقتصاد والترشيد فى الاستهلاك فى مختلف مناحى الحياة وخاصة فى مجال الطاقة الكهربية.

وتابعت، أنه تم عقد اجتماع جماهيرى مع أهالى قرية البصالى بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور ممثلى مؤسسة أم حبيبة من أجل بحث ومناقشة أوجه الدعم ودور المشاركة المجتمعية الفعالة لتلبية الاحتياجات والمطالب الخاصة بأهالى القرية، ومنها تشغيل مشروع لجمع القمامة والمخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف وأيضاً توفير ماكينة صرف بريدية لخدمة الأهالى والمواطنين وخاصة كبار السن بالشكل المطلوب.